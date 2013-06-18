《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月18日

*工商时报：

--华硕 下修Q2展望，股价重挫，董事长施崇棠向股东致歉，表示目前产业淘汰赛比NB时代更可怕，但重申华硕提早布局平板，今年祭出〞双箭头策略〞，分头攻高、低阶平板，〞希望让股东赢很多年，不只赢1-2年〞，并表示慎重评估实施库藏股。

--为扩大对台资吸引力，去年率先实施〞台商直通车〞政策的福建平潭，因近三年来，福建投入1,000亿人民币扩大基础建设，软硬体环境明显改善。官方昨日进一步表示，继稍早多项优惠措施后，平潭可望在本月底前，对符合标准的企业，以15%的税率减征企业所得税。

--大陆民航局副局长夏兴华提出两岸航空公司深化合作，交换持股等建议，并承诺放开大陆维修市场，允许台湾业界在大陆设立独资或合资的维修企业。对此交通部长叶匡时表示，交叉持股问题需慢慢研究，开放维修市场是有实际需要。

--经建会委员会议通过2014年度重大公共建设计画先期作业，核列的建设经费1,673亿台币，创下近12年最低。为此，经建会除编列〞请增数〞360亿台币之外，并请政院在扩张公共建设的政策方向下，再适度增加预算，全案将于近期陈报行政院。

*经济日报：

--立法院朝野党团再度协商证所税，最后宣告破局，主要争议点在于企业首次上市柜(IPO)是否课征证所税，无法取得共识。立法院长王金平裁示，要求财政部针对IPO〞缓课〞或〞放宽张数〞等两方案研究、精算，择期再议。

--金管会做大宝岛债市场，拟开放大陆企业来台发行宝岛债，已函洽陆委会等相关单位意见，并取消须中央银行同意函、申报生效等规定，大幅松绑发行限制，可望扩大吸引国内外企业在台发债筹资。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。