《香港报摘》--经济日报6月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--港股持续反弹，逾百亿热钱捧并购概念、新能源概念、汇金出手概念以及息口敏感等四大板块。 * 其他: --欧舒丹 公布，截至3月底止全年纯利按年升1.3%至1.23亿港元，逊于预期。其中，作为最大市场的日本，同店销售连跌两年，公司指复苏言之尚早，但会继续于当地的投资。
--长和系内再次合资进行海外收购，以97.9亿港元收购荷兰废物发电公司AVR。虽然长实 近年密密到海外并购，但分析指非因看淡香港地产，只是长实须为资金寻更佳回报。
--伦敦金属交易所(LME）认可台湾高雄港为交割地点，容许当地仓库申请成LME的核准仓库，供期货合约到期时，进行实物交收。高雄不单是LME在亚洲第九个认可交割地点，且是众多地点中与中国内地最接近的地点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。