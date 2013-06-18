意大利经济：总理莱塔坚守预算承诺，拒绝前总理贝鲁斯柯尼的呼吁

路透罗马6月17日 - 意大利总理莱塔周一坚决主张，意大利将尊重欧盟的赤字上限，拒绝了前总理贝鲁斯柯尼的呼吁。贝鲁斯柯尼要求抗拒欧盟的规定，并忽略举债上限来为选前承诺的减税买单。

“我们的立场是众所皆知的”，一名莱塔的发言人士表示。并指称，总理最近在周六与欧盟执委会主席巴罗索的一场会议上已重申过。“我们倾向于尊重我们和欧洲所做的承诺。”

贝鲁斯柯尼先前呼吁政府敦促意大利的欧盟伙伴国，允许其超过欧盟所规定的赤字上限为国内生产总值(GDP)之3%，以期为销售和地产税减税买单。贝鲁斯柯尼所属的自由人民党(PDL)为莱塔跨党派联盟的重要支柱。

“他们表示欧盟并不允许，因为我们已经超过3%上限，”他在贝加莫省北部城市的一场活动中表示。

“政府中要有某个人有勇气去欧盟，告诉这些人’我们之所以处于这样的情况，正是因为你们要命的撙节举措，把我们推向如此的地步，”他表示。