意大利经济：总理莱塔坚守预算承诺，拒绝前总理贝鲁斯柯尼的呼吁

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透罗马6月17日 - 意大利总理莱塔周一坚决主张，意大利将尊重欧盟的赤字上限，拒绝了前总理贝鲁斯柯尼的呼吁。贝鲁斯柯尼要求抗拒欧盟的规定，并忽略举债上限来为选前承诺的减税买单。
“我们的立场是众所皆知的”，一名莱塔的发言人士表示。并指称，总理最近在周六与欧盟执委会主席巴罗索的一场会议上已重申过。“我们倾向于尊重我们和欧洲所做的承诺。”
贝鲁斯柯尼先前呼吁政府敦促意大利的欧盟伙伴国，允许其超过欧盟所规定的赤字上限为国内生产总值(GDP)之3%，以期为销售和地产税减税买单。贝鲁斯柯尼所属的自由人民党(PDL)为莱塔跨党派联盟的重要支柱。
“他们表示欧盟并不允许，因为我们已经超过3%上限，”他在贝加莫省北部城市的一场活动中表示。
“政府中要有某个人有勇气去欧盟，告诉这些人’我们之所以处于这样的情况，正是因为你们要命的撙节举措，把我们推向如此的地步，”他表示。
意大利经济陷于战后时代最长期的衰退，该国已誓言2013年赤字不超过GDP的2.9%，但许多分析师表示这是很难达成的目标。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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