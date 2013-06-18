版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--6月18日

===================今日重要政经消息=====================

6/18(二)

--09:00 立法院院会。

--10:00 海基会第九次会谈行前记者会。

--14:30 海峡两岸智能电视产业合作研讨会。

--台湾立法院讨论核四公投案。

==================近期重要政经消息======================

6/19(三)

--09:00 宏基 召开股东会。

--14:30 元富证券投资策略研讨会。 *--新光金控 旗下新光人寿记者会。

6/20(四)

--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。

6/21(五)

--09:00 宏达电 召开股东会。 *--09:00 中信金控 股东会。

6/24(一) *--12:30 财政部委托央行办理三期国库券买回标购。

--16:00 主计总处公布5月季调失业率，4月为4.19%。

--16:00 经济部公布5月工业生产指数，4月年减0.88%。

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

--16:10 央行公布5月M2年增率，4月为年增3.71%。

6/26(三)

--09:00 鸿海 召开股东会。

6/27(四)

--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。

7/5(五)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。

--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。

8/20(二)

--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐