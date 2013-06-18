《汇市简讯》美元/日圆随日经指数回升而反弹

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* 日经指数反弹，美元兑日圆、日圆交叉盘随之走升

* 海外和国内投资者敲进日股

* 美元/日圆及日圆交叉盘的走势可能持续与股市连动

* 美元/日圆在94.00之前有买盘，94.43为亚洲盘低位

* 下档停止单在93.95下方和93.75，93.50下方的停止单更大，上档停止单在95.25上方。(完)

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