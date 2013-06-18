《香港报摘》--信报6月18日

* 要闻版头条:

--A股近日积弱，「国家队」终于出手护盘。中投旗下全资子公司汇金，继上周披露斥资逾亿元人民币，增持新华保险 A股和光大银行 股份后，原来于上周四（13日），汇金也同时斥资约3.63亿元人民币，增持四大国有银行工行 、中行 、农行 以及建行 A股。 * 其他: --霸菱资产管理亚太区股票投资董事方伟昌表示，市场关注内地影子银行等问题，相信中港股市现水平已反映市场忧虑，今年初内地企业盈利预测已调低至合理水平，相信A股及港股下跌风险低，但下半年欠缺催化剂，料股市重点仍在炒股不炒市。

--由功能手机转型至智能手机的TCL通讯 表示，智能手机业务已见曙光，上月智能手机的出货量更首次突破100万部，相信今年出货量会录得大幅增长。

--再有银行以高息争存，南洋商业银行除以高达1.68厘年利率吸引港元及美元的大额定存外，亦以高达2厘港元定存优惠及2.8厘美元定存优惠，吸引通胀挂钩债券的退款资金。(完)