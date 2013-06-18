《汇市简讯》澳元兑美元走势仍在区间震荡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 澳元/美元盘初震荡下跌至0.9531，之后U型反弹至0.9574
* 交易商表示，交投淡静，但澳元兑美元守在近期区间
* 昨日亚洲盘显示澳元看俏，澳元交叉盘劲升
* 但到了纽约盘一切化为乌有，甚至在金融时报Robin Harding的观点文章前
* 美国银行美林将澳洲2014年经济成长前景调降至2.4%(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。