《汇市简讯》澳元兑美元走势仍在区间震荡

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* 澳元/美元盘初震荡下跌至0.9531，之后U型反弹至0.9574

* 交易商表示，交投淡静，但澳元兑美元守在近期区间

* 昨日亚洲盘显示澳元看俏，澳元交叉盘劲升

* 但到了纽约盘一切化为乌有，甚至在金融时报Robin Harding的观点文章前

* 美国银行美林将澳洲2014年经济成长前景调降至2.4%(完)

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