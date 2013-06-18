《香港报摘》--其他报纸重要消息6月18日

* 明报

--国泰 在最新一期内部通讯表示，由于暑假客运畅旺，7月及8月将加开94班额外航班以满足需求。国泰发言人表示，加班机数目与过去相若，预料暑期客运将会理想。

--中国平安保险集团 执行董事兼总经理任汇川，在回首过往20载职业生涯时，形容自己参与了一场本土企业国际化的赛跑，并指公司会力图成为中国最大的个人综合金融消费集团。

--信置 近期推出旗下奥运站维港湾约230个车位，周一(17日)至少沽出7个，令维港湾本月迄今累售车位总数增加至14个。以各车位平均售价约110万港元计，估计套现总额约1,540万港元。 * 星岛日报

--现任港铁主席钱果丰的任期将于2015年底届满。据悉，港府已做好接班部署，提名前商务及经济发展局局长马时亨、前消委会总干事陈黄穗和前运输署副署长陈阮德徽加入港铁董事局，预料马时亨极有机会接替出任主席。

--特首梁振英主动回应前美国中情局雇员斯诺登事件，他没有评论会否配合美国工作，只表示会根据事实和严格按照香港的法律和程序处理。

--珠海横琴新区横琴称在跨境人民币融资政策将超越前海，惟目前并未透露细节。而经过3年多的发展，横琴在建重点项目有56个，总投资2,263亿元人民币。 * 苹果日报

--消息人士透露，利福国际 董事总经理刘銮鸿及星岛新闻集团 主席何柱国等人已组成财团，拍板收购本港首份免费报纸“都市日报”。双方现时仅签订意向书，若没有突变，料未来10日内始落实收购。

--政府实施一手住宅销售条例将近两个月，新盘市场持续淡静，成交不足100宗，有发展商曾表示新例要求严苛。地产建设商会将于今天与一手住宅物业销监局会面，交流对新例的意见。

--TCL通讯 今年首季业绩录得亏损2.5亿港元。集团发言人表示，今年会严格控制开支，以及致力推出较高售价的中端智能手机，带动业绩改善，目标为销售收入增长25%。 * 东方日报

--牵涉华人置业 主席刘銮雄、商人罗杰承等人的澳门巨贪奇案，拖延9个月，周一(17日)第四度在澳门初级法院开审，刘銮雄依然以健康为由拒绝出庭，由代表律师申请缺席聆讯获法官接纳。

--消息透露，本来有机会成为首只双币单股的深圳水贝珠宝，由于在审批过程中，未能就港交所 上市科提问提供满意答案，因此仍未能到上市委员会进行上市聆讯，今季挂牌无望。

--南华早报 因公众持股量不足，由2月26日开始停牌。公司发通告，指提交董事会审议之各项恢复公众持股量建议，只在初步探讨阶段，公司对会否推行任何建议或方法仍然未有定案。南早股份复牌日子仍遥遥无期。 * 文汇报

--市场消息透露，由阿里巴巴集团持有25%股权的擎天科技(Sinosoft)计划来港上市集资，集资规模约6,000万美元。消息指，公司计划于7月5日上市。

--雅居乐 宣布，公司以总代价3.2亿元人民币，取得中山市石岐区基边村之商住地块使用权，土地占地面积为7.1万平方米，预计总建筑面积为14.3万平方米。

--东亚银行 深圳分行行长金孝贤透露，去年该行在东莞南城开业的异地支行去年业务翻番，今年仍有50%-100%的增长。目前，东亚银行已通过前海实现5,000万元人民币贷款，目前仍有10多个客户在商谈相关业务。 * 大公报

--世茂房地产 公布，首5个月销售额已达全年目标550亿元人民币的46%，亦即253亿元人民币。副主席兼执行董事许世坛表示，9月至10月份是集团销售高峰，故有信心今年可超额完成全年销售目标，惟暂未考虑上调目标。

--星展银行(香港)宣布出手机贷款中心，希望藉此带动今年全年私人贷款增长达双位数字，而网上平台占整体贷款比重于年底则增至两成。(完)