全球金市：金价持稳，市场关注美联储稍后会议

市场正在密切关注美联储是否会削减其每月850亿美元购债计划的线索。该项计划支撑金价。近日美国数据表现强劲，已经增强了美联储可能很快削减该计划的臆测。

对行业状况持乐观看法的美国住宅建筑商数量自七年前楼市危机开始以来首次占到了多数，全美住宅建筑商协会(NAHB)的报告显示建筑商信心在6月大幅提升。

若美联储削减刺激计划，则将损及黄金。黄金是对冲通胀的典型资产。今年迄今金价累计下跌17%，因在全球股市扬升的同时投资者避开黄金的避险魅力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量为1,003.17吨，创下逾四年来的最低位。

印度黄金和白银期货周一小幅下跌，在需求呈季节性放缓期间实货市场的需求低迷，此前政府出台了一系列措施来抑制进口。(完)

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