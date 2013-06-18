全球金市：金价持稳，市场关注美联储稍后会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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市场正在密切关注美联储是否会削减其每月850亿美元购债计划的线索。该项计划支撑金价。近日美国数据表现强劲，已经增强了美联储可能很快削减该计划的臆测。
对行业状况持乐观看法的美国住宅建筑商数量自七年前楼市危机开始以来首次占到了多数，全美住宅建筑商协会(NAHB)的报告显示建筑商信心在6月大幅提升。
若美联储削减刺激计划，则将损及黄金。黄金是对冲通胀的典型资产。今年迄今金价累计下跌17%，因在全球股市扬升的同时投资者避开黄金的避险魅力。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量为1,003.17吨，创下逾四年来的最低位。
印度黄金和白银期货周一小幅下跌，在需求呈季节性放缓期间实货市场的需求低迷，此前政府出台了一系列措施来抑制进口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/王翔琼; 审校 李爽/于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。