新债招标：中国国开行一年、三年和五年增发债收益率均低于预期--业内人士

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海6月18日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的一年期固息债中标收益率为3.5405%，明显低于市场预测均值3.69%。
该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.8924%，五年期品种加权中标收益率为4.0001%，亦低于此前预测均值。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年 中标收益率 3.5405% 3.8924% 4.0001% 预测均值 3.69% 3.93% 4.04% 边际中标收益率 -- 3.9069% 4.0182% 投标倍数 3.26 4.36 5.11
稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益率预测均值分别为4.12%和4.18%。
国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：
第18-22期债第四次增发
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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、40亿元、40亿元
70亿元和60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 6月18日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 7月10日/4月11日
分销期 6月19日-7月10日
上市日 一年：7月12日；
三年、五年、七年和10年：7月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。