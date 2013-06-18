新债招标：中国国开行一年、三年和五年增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海6月18日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的一年期固息债中标收益率为3.5405%，明显低于市场预测均值3.69%。

该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.8924%，五年期品种加权中标收益率为4.0001%，亦低于此前预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 中标收益率 3.5405% 3.8924% 4.0001% 预测均值 3.69% 3.93% 4.04% 边际中标收益率 -- 3.9069% 4.0182% 投标倍数 3.26 4.36 5.11

稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益率预测均值分别为4.12%和4.18%。

国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：

第18-22期债第四次增发

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、40亿元、40亿元

70亿元和60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 6月18日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月10日/4月11日

分销期 6月19日-7月10日

上市日 一年：7月12日；

三年、五年、七年和10年：7月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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