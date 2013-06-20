《分析》人民币资本账户项下开放新试水：上海自由贸易区

* 上海设自贸区的一揽子方案将于6月底上报国务院得审批

* 方案最终“模样”的主导权在国务院

* 离岸金融、离岸贸易获批问题不大

* 包括货币自由兑换在内的尝试，企业仍需逐家审批

* 资本项下有所松动，但须强化热钱管理

作者 李航

路透北京6月20日 - 尽管围绕人民币资本账户开放与否、开放快慢的争论纷纷嚷嚷，但中国以金融开放试验区先试先行的步伐并未放慢。继“小香港”深圳前海试验区，以及江苏昆山两岸产业合作试验区后，上海筹划中的自由贸易区正渐渐浮出水面，为业界带来贸易自由和人民币资本项下开放的新憧憬。

规划中的上海自由贸易区，由外高桥保税区、洋山港保税区与浦东机场综合保税区组成，占地共计28平方公里。中国总理李克强3月底考察保税区时提到，希望上海研究如何试点先行，在综合保税区基础上，建立一个自由贸易试验区，进一步扩大开放。

上海综合保税区管理委员会人士表示，6月底将把一揽子自贸区方案上报国务院，估计获得批准的问题不大，审批的速度也会比较快。

自贸区的政策细则尚未出台，对于这个人民币资本项下开放新试点以什么“模样”呈现，上述管委员人士表示，主导权在国务院，基本上可以确定的内容之一是打造离岸金融、离岸贸易业务。

“(自贸区方案)上报之前我们还需要国务院各部门协商方案。但其中的建设离岸金融、离岸贸易的方案获得批准应该没问题。因为国务院19号文，已经赋予了洋山港保税区这个功能”，上述管委会人士周四对路透说。

他指出，离岸金融、国际贸易的结算试点，以及货币自由兑换，会对企业采取逐家审批的方式。而企业的诚信、贸易额度都要满足自贸区的要求，“不是说与国际接轨了，国外怎么样，我们也怎么样，这是不可能的。”

对于自贸区的未来，上周四外高桥保税区 股东大会上亦透出一些讯息，公司高管在股东会上展望称，作为未来上海自贸区组成部分之一的外高桥保税区，一旦变为自由贸易园区，全年贸易额将达1.1万亿元人民币，进出口总额近1,000亿美元。自由贸易园区将加大贸易便利化。

**自贸区的模样**

对于上海自贸区的前景勾画，申银万国首席分析师李慧勇认为，上海新自贸区将以服务贸易为主，包括金融服务、研发服务、保险等等，其中要引入更多的外国投资，这就需要人民币资本项下自由兑换，资本项目下投资的便利化，可以自由换汇，来投资不需要繁琐严格的审批和报备，也就是说，外国企业要享有投资的完全国民待遇。

相关政策突破预期还包括，自贸区内外汇实现无限额管理。先行推动境内资本的境外投资和境外融资。比如，自贸区内的企业可以去香港发债、可借香港的人民币贷款，企业还将能直接以投资为目的自由地兑换人民币，而不需要外管局严格审批。

其实，在十二五上海国际金融中心建设规划中，上海已明确提出要在2015年建成全球人民币中心。

上海保税区目前在外汇政策上，与区外相比并没有太多的优势。“现在没有离岸贸易、离岸金融可以结算，由此渠道产生的钱就不可以汇进来变成人民币，也不可以转换为外汇，不利于企业经营、投资业务的发展”，保税区管委会人士表示。

上海交通大学安泰经济与管理学院金融系主任潘英丽认为，有可能将浦东自由贸易区打造成一个金融机构或企业总部所在地，自贸区实行较自由的贸易、投资政策。

在自贸区内，企业正常经营活动涉及到的资金的兑换，应该可以放开。与企业真实的贸易、投资活动相关的资金的调拨，也将实现便利化。

人民币资本账户开放试点上海自贸区虽可期待，但还需要配套设施建设。中国银行首席经济学家曹远征表示，人民币资本项下的开放若集中到上海自贸区这一个市场上，贸易自由化还要跟金融市场建设连在一起、二者相互促进。

他称，比如目前还未出现衍生工具市场，将来可能有新的品种出现比如国债期货。这个还需要时间，但是看来是比较快。因为过去这两年，利率市场化改革以后，中国金融市场上品种增加非常之快。

**人民币资本项下开放**

对于人民币资本项目下的开放，一些业内学者心存疑虑，认为改革时机并不成熟，尤其担心短期资本的冲击。

潘英丽认为，中资企业地区总部设在上海，对他们的国际经营活动提供便利的制度和政策安排，对其正常的国际经营活动不要人为去限制，这是资本项目中可以松动的地方。但是，不能放松而且要强化热钱的管理。

就自贸区而言，“这里面涉及企业资金的内部调拨，会否是短期投机资金或者真实经济活动需要，我们在管理方面如何来界定和管理，对我们说资本账户管理本身是有技术要求的。”潘英丽强调，比如一定要把准改革大方向发展，即促进实体经济的跨国经营，促进实体企业的跨国经营，不让热钱的进入更便利，这是一个明确的基本标准。

其实，在过去的4、5年中，人民币的国际使用的范围逐步扩大，人民币资本项下账户已实现部分开放。

曹远征认为，随着人民币进一步国际使用，可兑换的问题也就会随即解决。短期资本兑换可能带来的冲击，可以靠汇率的变动来控制风险，实在不行可以考虑对现货外汇交易征收交易税。

对此，原国家外汇管理局资本司副司长、国家行政学院决策咨询部副主任陈炳才认为，现在不必过于担心，真正担心的是美元形式的短期资本或投机资本，因为美元全球泛滥，规模巨大。但是，如果允许的是非美元、欧元等货币，就没必要担心。尤其是，如果与不同国家签署协议，允许主权货币在双方的企业和银行进行贸易结算，允许到对方国家去投资股票或债券。

“这样做，可以规避对美元的使用，推进本币的国际化，也实行了资本账户的开放。有利于对外贸易和投资的发展。同时又无风险。”他说。

**上海自贸区 Vs 深圳前海**

位于深圳西部，占地约15平方公里的前海试点，较为侧重的是加强港、深合作，在离岸人民币贷款，贸易投融资、中长期债券发展等金融业务上先试先行。而上海自贸区则是寄望“开放倒逼改革”，在人民币开放上实现更多突破。

从本地的金融规范和历史上看，上海具备试点人民币资本项下开放的较理想条件，其在先试先行方面一直比较稳健。在上个世纪90年代金融秩序一度混乱，广东等地多家衍生品交易所皆因经营不善、制度不健全等问题关掉，后来这些金融交易所逐渐搬至上海。

另从产业结构看，上海逐渐从制造中心转为服务中心，作为服务中心，更多是自产自销，即需要向当地投资提供更多服务。

“中国到了全球投资的阶段了，上海应该为企业走出去提供金融服务，高端服务业的服务，海外投资的服务平台，这是上海立马可以做的。”潘英丽认为。

此外，专家亦认为，上海自贸区金融改革还可以和香港合作，二者不一定是竞争关系。