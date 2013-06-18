美国与加拿大经济指标预测--6月18日-6月25日****

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月17日当周 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- -2.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% -0.4% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国实质所得(较前月) 5月 持平 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 95.0 85.3 美国建筑许可年率(万户) 97.5 100.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- +2.8% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月14日当周 -- 670.7 美国再融资指数 -- 3,322.3 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 4月 +0.3% +0.3% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0.25% 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月15日当周 34.0 33.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 美国续请失业金人数(万人) 6月8日当周 296.0 297.3 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.8 52.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 500 497 1400 美国领先指标 5月 +0.2% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负2.0 负5.2 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.08 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.9% +0.4% 加拿大央行核心CPI(较前月) +1.2% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +0.3% +0.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% 持平 1430 美国ECRI一周领先指标 6月14日当周 -- 131.3 6月24日当周 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 负0.53 1430 美国达拉斯联储制造业指数 6月 -- 负10.5 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国耐久财订单 5月 +1.8% +3.5% 扣除运输的耐久财订单 +0.1% +1.5% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +1.3% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 4月 +10.7% +10.9% ) 经季节调整(较前月) +1.2% +1.1% 未经季节调整(较前月) +1.1% +1.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 76.6 76.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 46.0 45.4 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负2 1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 -- 正11.8 (完)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)