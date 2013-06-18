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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 09:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月18日-6月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：             
 
  6月17日当周
       
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            6月15日当周          --       -2.7%
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    5月       +0.2%       -0.4%
                                                                              
          美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                          +1.4%       +1.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                          +0.2%       +0.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                      +1.7%       +1.7%
 1230     美国实质所得(较前月)                               5月        持平        持平
 1230     美国房屋开工年率(万户)                             5月        95.0        85.3
          美国建筑许可年率(万户)                                        97.5       100.5
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          6月15日当周          --       +2.8%
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        5月          --       +0.2%
       
 6月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           6月14日当周          --       670.7
          美国再融资指数                                                  --     3,322.3
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       4月       +0.3%       +0.3%
                                                                              
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议                            --       0.25%
     
 6月20日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               6月15日当周        34.0        33.4
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.525
          美国续请失业金人数(万人)                    6月8日当周       296.0       297.3
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            6月初值        52.8        52.3
 1400     美国成屋销售年率(万户)                             5月         500         497
 1400     美国领先指标                                       5月       +0.2%       +0.6%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                     6月       负2.0       负5.2
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           5月          --        1.08
    
 6月21日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 5月       +0.4%       -0.2%
           加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                       +0.9%       +0.4%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                   +1.2%       +1.1%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                               +0.3%       +0.1%
 1230      加拿大零售销售(较前月)                            4月       +0.3%        持平
 1430      美国ECRI一周领先指标                      6月14日当周          --       131.3
 
  6月24日当周
 6月24日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 5月          --      负0.53
 1430     美国达拉斯联储制造业指数                           6月          --      负10.5
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国耐久财订单                                     5月       +1.8%       +3.5%
             扣除运输的耐久财订单                                      +0.1%       +1.5%
             扣除国防的耐久财订单                                         --       +2.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                   --       +1.2%
 1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           4月          --       +1.3%
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期           4月      +10.7%      +10.9%
          )                                                                   
             经季节调整(较前月)                                        +1.2%       +1.1%
             未经季节调整(较前月)                                      +1.1%       +1.4%
 1400     美国消费者信心指数                                 6月        76.6        76.2
 1400     美国新屋销售年率(万户)                             5月        46.0        45.4
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   6月          --         负2
 1430     美国达拉斯联储服务业指数                           6月          --      正11.8
  (完)
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