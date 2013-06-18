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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 09:10 BJT

澳洲经济指标总览--6月18日

经济指标                 时段      最新值       前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                     7月3日
 商品及服务收支(亿澳元)                     4月      顺差0.28       顺差5.55          
     出口(较前月)                                         +1%            -1%          
     进口(较前月)                                         -1%            +1%          
                                                                                      
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                               7月3日
     (较前月)                               4月         +0.2%          -0.4%          
                                                                                      
 就业市场(经季节调整)                                                             7月11日
 就业人口(较前月变动,万人)                  5月         +0.11          +5.01          
 全职就业人口(较前月变动,万人)                          -0.53          +3.45          
 失业率                                                  5.5%           5.6%          
 就业参与率                                             65.2%          65.3%          
                                                                                      
 消费者物价指数(CPI)                                                              7月24日
 总体CPI(较前季)                          第一季        +0.4%          +0.2%          
     (较上年同期)                                       +2.5%          +2.2%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                               +0.3%          +0.6%          
     (较上年同期)                                       +2.2%          +2.3%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                               +0.5%          +0.6%          
     (较上年同期)                                       +2.6%          +2.5%          
                                                                                      
 国际贸易价格指数                                                                  8月1日
 进口物价(较前季)                         第一季         持平          +0.3%          
 出口物价(较前季)                                       +2.8%          -2.4%          
                                                                                      
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                 9月3日
 经常帐收支                               第一季    赤字85.10     赤字147.59          
 商品与服务贸易收支                                  顺差3.67      逆差52.11          
                                                                                      
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                              9月4日
     (较前季)                             第一季        +0.6%          +0.6%  
     (较上年同期)                                       +2.5%          +3.1%  
 (完)
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