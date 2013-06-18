《中国报摘》--其他报纸重要消息6月18日

**上海证券报**

--据外电报导，包括美银美林、瑞信、高盛 和瑞银 在内的四大国际投行，已于上周进驻信达资产管理股份公司工作，预期帮助后者于2013年底前在香港完成IPO。

--民生银行 股东大会审核通过了包括发行合格二级资本工具等多项议案，计划2013年到2014年发行合格二级资本工具，但目前仍未决定具体发行规模及发行方式等。

--最新排名显示，中国天河二号超级计算机成为全球运算速度最快的计算机，天河二号耗资约1亿美元，2013年下半年将在广州超级计算中心投入运行。

--在重组方案因有关方面涉嫌违法被稽查立案，暂停审核后，永泰能源 公告称终止重组，另外拟在徐州沛县投资建设两台1,000MW超临界燃煤发电机组，投资金额达74.7亿元。

--记者获悉，中国平安 收购了深圳市明华智能技术有限公司，控股旗下子公司深圳壹卡会，从而曲线获取了第三方支付牌照。平安重点打造的互联网支付业务即将推出，名字也已经确定为“平安付”。

**证券时报**

--多家银行表示，本月票据贴现额度已经告罄，这也导致票据市场上买家寥寥，票据贴现利率居高不下。

**21世纪经济报 道**

--债市核查风暴再次升级，江苏省发改委下发债券核查细则《申请发行企业债券自查工作要求》，进一步增加债券检查的可操作性。

--全国首批七个碳交易试点之中唯一的计划单列市深圳，今日将率先启动碳排放权正式交易，成为中国碳交易的探路者。广东交易所此前也对部分行业和企业进行试点，发放碳排放配额，首批以若干行业和企业为单位的规模化碳排放配额交易有望在9月启动。(完)