香港个股：保利协鑫遭中投减持股份，套现逾22亿港元

路透香港6月18日 - 中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 周二宣布，中投公司 于周一以每股1.87港元减持12亿股股份，涉资22.44亿港元。完成后，中投公司仍然为持有保利协鑫12.3%已发行股本的主要股东。

该公司的声明称，预计中投的减持将于周四或以前完成，是次减持的股份，相当于公司现有已发行股本约7.75%。中投减持股份作价1.87港元较保利协鑫周一收盘价2.1港元折让近11%。

保利协鑫表示，中投是就自身业务考虑而减持，其仍然支持公司的业务发展。

近年全球光伏市场低迷，产能出现过剩，而中国的光伏行业更接连受欧美政府征收惩罚性关税的打击。保利协鑫今年首季的多晶硅产量按年下降29.2%，虽然销售量按年升21.7%，但平均售价则由去年同季的25.98美元/公斤跌至16.62美元/公斤。(完)

浏览保利协鑫其他新闻，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)