港报财经评论：欧罗竟成避险工具--信报6月18日

欧罗竟成避险工具/ 习广思

环球市场焦点落在联储局周四凌晨公布的议息声明，在主席贝南奇未安抚市场之前，金管局大掌柜陈德霖已有率先安抚之意。陈德霖在纽约一个演讲会上表示，美国退市收水仍存在不确定性，就算是央行成员，之间也意见分歧。大掌柜叫大家看一看数据，当数据持续向好一段时间后，市场对开始可能的转向的反应大，债息、股市波动无可避免。尽管中港股市一片惨淡，但大掌柜安抚市场，暂时未见资金大幅撤走的迹象。市场犹如一头奇怪动物，贝南奇暗示退市，令市场陷入恐惧差不多一个月，但在贝南奇发表讲话前，市场却期待贝老安抚市场，与市场好好沟通。说穿了，都是钱太多之故。资金有撤离新兴市场的迹象，而且未必会那么快重回，在这个过渡期内，欧美资产仍会较新兴市场吸引。

港股自上周四急挫后，连弹两日，但力度疲弱，在不明朗因素未消散前，仍缺乏买盘，以致反弹乏力。恒指昨日上升256点，收报21,225点，大市成交额562亿港元，唯一较利好的是，沽空比率回落至8.9%。大市昨天有776只股票上升，但反弹的不多，如要博反弹，很视乎博的是哪个板块。地产股、房托和公用股是反弹主力，这批股份自最高位下跌，技术走势早见超卖，上周四率先反弹，昨日反弹较为明显，并成为推高指数的棋子。另外，中资股持续疲弱，只见内房股、油股有力反弹。事实上，目前中港股市一片惨淡，如果投资者对下半年中国经济有信心，对中国的经济改革有信心的话，现在是一个收集的机会。只是，应收集哪些股票？

投资者目前对象离不开绩优股、政策受惠股，尽量避开宏观经济敏感股份。科技股、工业股、新能源股仍是可取的投资对象。昨天一众新能源股明显受追捧，国务院有更明确的政策指示，扶持太阳能光伏业，包括鼓励银行放宽信贷，缓解光伏制造业的融资困难。国务院亦提出十项加强防治大气污染的措施。光伏股保利协鑫 、兴业太阳能 ，以及受惠煤电厂脱硝的国电科环 等清洁能源股急涨。中国内地媒体报道，6月上旬四大银行的新增贷款高达2,170亿元人民币，已超过四大行在整个5月的总新信贷投放2,080亿元人民币。(B02)

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美汇扭弱势重见82/ 苏子

本周市场的炒作焦点集中在周四凌晨联储局公布的议息结果，目前市场对结果的看法仍存在严重分歧，但由于美元早前的偏强走势某程度已反映了联储局收水的可能性较高；加上IMF上周突然下调了美国今年初经济增长预测，故市场有可能于本周知悉联储局的议息结果前倾向炒作联储局不会有任何收水情况出现，而这或令美元面对较大沽压。不过，由于美国目前的就业市场复苏步伐，仍不足以令失业率可于今年底前大幅回落至被视为联储局一定会收水的6.5%水平附近，相信联储局本周应不大可能向市场发出任何明确的收水讯号，结果将有利高风险资产走势。

至于美元的短期走势则较难捉摸，原因是联储局若继续目前的资产购买规模，理论上应对美元不利才对，但市场却可能因此炒作美国实体经济会因为联储局按兵不动而有实质的得益，从而对美国企业未来的盈利增长有更大的保证，结果在美股继续造好之余，更会吸引资金流入美元资产，使美元上升。因此，如本周早段已见市场炒作联储局按兵不动的可能性较高，同时美股及美元均出现双双造好的情况，相信本周结束时，美汇指数将有甚高机会扭转过去两周的大弱势，并重返82阻力关口以上收市。

留意美汇指数若刚回复升势后，届时美元兑日圆的表现会否较美汇指数更佳，若出现此情况，将意味日股近期向下的大幅调整或因为美股重拾新的上升动力而正式告一段落，从而令日圆因利差交易的拆仓潮而导致的明显升浪亦同告结束，而这将有利美元兑日圆回复众多日圆大看淡的投资者所希望看见的长期升浪。(B09)