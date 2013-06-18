港报财经评论：资金仍紧张，后市不乐观--经济日报6月18日

资金仍紧张，后市不乐观/ 余少文

中国内地银行同业拆息飙升原因揭晓，原来5月新增外汇占款急降，兼且财政性存款超过4,600亿元人民币，变相上调存款准备金率，中国如坚持不放水，资金紧张会继续传导致股市受压，6月余下市况不容乐观。A股昨日继续偏软，但国企指数经历最长的跌市即十二连跌后，昨日反弹，全日升77点或0.8%，收9,744点，成交额降至128亿港元，惟中段重上9,800点，午后再失守，反映大市反弹力度不足，小心调整未结束。而红筹指数继续强于国指，全日升64点或1.6%，收4,114点，成交额51亿港元。中国内地股市走势差劲原因，股民都知道是银行同业拆息抽高所致，拆息抽高当然是资金紧张造成，只是过去一个月都认为人民银行在正回购操作和发行中国票据上都相对克制，因为每次维持约200余亿元人民币而已。到上周才因为拆息过度上升而暂停了一次正回购和央票发行，拆息随后才略为好点，如隔夜、两周和6个月拆息下跌，尤其隔夜和两周分别下跌2.155和1.578个百分点，前者回到5厘以下，似乎反映近日流动性有好转现象。

央行日前披露的数据显示，5月新增外汇占款只有669亿元人民币，是过去半年以来最少的一个月，也只是1月高峰6,837亿元人民币的10%而已。当局没有公布外汇占款数字急降是否受到中国打击虚假贸易所致，但同期的财政存款高达4,633亿元人民币，扣除当期外汇占款后，央行实际在市场抽走了3,964亿元人民币，占存款额约4%，差不多等于上调一次存款准备金率。其实，新增外汇占款减少，认为是美国宽松货币政策可能提早结束，又或是人民币升值的预期减弱等因素所致。然而，中国内地股市仍然未能摆脱政策市模式，即使今年初见到外汇占款上升兼且人民币升值，但A股表现却令人失望，主要是市场缺乏政策的扶持，在前景模糊下，股市自然易跌难升。若然缺乏政策扶持之余，又见到流动性收紧，股市只会继续偏淡，担心6月流动性难有起色下，A股和H股在6月余下日子走势，也不宜寄予厚望，届时上证综合指数有机会下试2,100点，国指当然会下试9,000点。

相信央行要改善流动性偏紧，最好暂停正回购和央票，并恢复逆回购操作，至少可以令市场短期增加流动性，中长期拆息也可以回落，然后等中国推出经济改革草案，则股市才有机会出现逆转。否则，即使中国汇金上周出手增持新华保险 的A股，也只是对个别股份带来支持，不似过去增持四大行后可以为大市带来支持。(B06)