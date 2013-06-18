《全球主要国家债券发行预告》--6月18日-6月25日

路透6月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/18 日本 一年期贴现国库券 6/18 日本 20年期公债 6/18 西班牙 6个月及12个月期国库券 6/19 葡萄牙 6个月及18个月期国库券 6/19 德国 50亿欧元 10年期公债 6/20 英国 标售2018年到期公债 6/20 西班牙 标售公债 6/20 法国 标售BTAN中期公债 6/20 法国 标售OATi指数挂钩公债 6/24 1350 法国 标售国库券(BTF) 6/25 美国 两年期公债 6/25 意大利 零息/BTPEI债券 6/25 西班牙 三个月及九个月期国库 券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)