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债券 | 2013年 6月 18日 星期二 09:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月18日-6月25日

路透6月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
        
 日期    时间     国家     规模      发行细节
 6/18             日本               一年期贴现国库券
 6/18             日本               20年期公债
 6/18             西班牙             6个月及12个月期国库券
 6/19             葡萄牙             6个月及18个月期国库券
 6/19             德国     50亿欧元  10年期公债
 6/20             英国               标售2018年到期公债
 6/20             西班牙             标售公债
 6/20             法国               标售BTAN中期公债
 6/20             法国               标售OATi指数挂钩公债
 6/24    1350     法国               标售国库券(BTF)
 6/25             美国               两年期公债
 6/25             意大利             零息/BTPEI债券
 6/25             西班牙             三个月及九个月期国库
                                     券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

    

 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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