港报社评：网络保安具战略价值，政府应助民间防“老大哥”--明报6月18日

美国中央情报局前雇员斯诺登在港爆料，提到美国国家安全局（NSA）曾经数以百次计入侵香港和内地的电脑，除了暴露美国虚伪一面，同时提醒市民香港网络保安和数据安全的脆弱性，政府应该加强这方面领导工作。

斯诺登向传媒透露NSA入侵香港中文大学和香港官员等电脑，成功率达75%。传媒访问斯诺登之后的报道，指出NSA主要监控设于中文大学的香港互联网交换中心（HKIX）。HKIX 纯粹是民间组织，面对国家级、军事级科技入侵强手，是否有足够能力应付，相信许多人都有疑问。

另外，据年前“维基解密”爆料，透露美国把将军澳、舂坎角等香港海底光纤通讯电缆登陆地点，列为“关乎美国国家安全设施”，这类设施是爆发区域冲突时的“定点清除”目标。有理由相信，设若事态发展至关乎美国国家安全，香港有可能出现网络通讯与外地断绝的局面。

目前香港关于网络安全的机制，一个是警方的电脑罪案组，其职能在执法；至于政府资讯科技总监办公室下设“互联网基建联络小组”，职权范围有涉及网络稳定、安全等事项。但据网上资料显示，这个小组并不活跃。政府就香港的网络保安，迄今未见有完整政策，政府有必要从战略安全高度体待。

我们认为政府要制订全面政策，协助业界提升安全标准。不过，在强化网络保安和数据安全设计的同时，政府切勿创造空间监控市民；政府要重视业界和市民的意见，以在网络保安和保护私隐之间，找到合理平衡，切忌出现拒绝了美国“老大哥”，却引入另一个老大哥的引狼入室局面。(A03)