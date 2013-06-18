港报社评：英美棱镜下现形G8峰会蒙阴影--信报6月18日

八国集团（G8）峰会一连两日在英国北爱尔兰举行，自美国国家安全局“棱镜”计划曝光后，奥巴马打算在今次G8会议上为电话截听和网络监控进行辩护，从而纾解欧洲国家和民众对事件的反感。

很显然，美国“棱镜”计划以反恐之名，由政府“巨灵之手”建立的情报搜集网无远弗届，令外界哗然。相信奥巴马会在G8峰会上以反恐为理由，替“棱镜”计划解画，但看来也无法压倒政府秘密监控权力泛滥的指责声音。

德国政府人权事务专员勒宁（Markus Loning）昨天便在《法兰克福评论报》上撰文，严厉批评“棱镜”计划。可以看到，美国网络监控计划曝光，除了对美国情报机构和国家安全活动构成一定影响外，在外交上，形势的发展不仅牵动中美关系，也为美欧关系注入了变化因素。

欧盟和美国“九一一”后达成数据共享协议，之后若干欧洲国家对此一直有委曲之感，如今在“棱镜”曝光下，激起了欧洲议会成员修改协议的决心，甚至考虑终止数据共享，相信对于情报机构秘密监控权力范围的限制、国家权力与个人权利和自由的辩论，会在欧洲公共舆论领域进一步扩散。

目前美国网络监控的问题令人哗然，不仅转移了今次G8会议的焦点，而且更迫使民众对政府秘密监控权力无节制膨胀的合理性提出疑问。 事实上，无论美国的“棱镜”计划或英国GCHQ暗中窃取出席伦敦国际会议各国领袖通讯的行为，仿如不受制约，随意行不义之事，故而须对这种权力加以约束、在国家安全政策和个人权利和自由之间，也需要取得合理的平衡。(A02)