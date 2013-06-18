更新版 1-《中国新债预测》国开行调降福娃债增发规模,中长端定位料接近二级

* 招标品种: 国开行第18-22期固息债第四次增发 * 期限及金额:一、三、五、七、10年期发行上限分别为40亿、40亿、40亿、70亿和60 亿 * 招标时间: 周二(18日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10 * 受访人数: 8位(银行、券商） * 预测区间: 3.55%-3.80%；3.86%-4.00%；3.95%-4.12%；4.08%-4.15%；4.15%-4.25% * 预测均值: 3.69%；3.93%；4.04%；4.12%；4.18% (国开行将发行总额由300亿元调降为250亿元,更新调整后各品种发行量) 路透上海6月18日 - 中国国家开发银行 周二将第四次增发今年18-22期固息金 融债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，紧绷的资金面尚无明显改观，这将继续抑制投 标新债的热情，预计今日中长期品种需求相对平稳，中标利率接近现券，而短期品种或需求 偏弱，定位料高于二级市场。 国开行昨日公告称，根据近期市场情况，将调整本次增发债发行上限，除一年期发行量 维持40亿元人民币外，三、七、10年期品种发行量各调降10亿元，五年品种调降20亿元，发 行总量上限减少50亿元，至不超过250亿元。 市场人士对于一年品种的预期分歧尤其巨大，区间上下限利差达25个基点(bp)，而对七 年和10年品种的预测值则相对接近。 “需求一般吧，这周(新)债(缴款)比较多，长端可能还有一些需求。”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员亦认为，在流动性预期仍谨慎的情况下，机构对短债的兴趣难以改善 ，上周五贴现国债未招满即是明证。 不过北京一券商分析师指出，由于本期债的缴款日设定在7月，届时资金面或会有所回 暖，机构投标时也会考虑到这一因素，今日中标结果整体大幅偏高的可能性亦有限。 银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加 权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽 松状态距离尚远。 银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为3.5530%、3.9400%、4.0411%、4.0963%和4.2005%。 本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七 年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。 国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日、 5月14日和5月28日进行了三次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下： 一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15% 首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095% 二次增发加权中标收益率 3.1542% 3.6789% 3.8642% 3.9823% 4.0889% 三次增发加权中标收益率 3.1565% 3.6812% 3.8431% 3.9710% 4.0739% 增发新债的具体条款如下： 第18-22期债第四次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、40亿元、40亿元 70亿元和60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 招标时间 6月18日 1/3/5年：9:30-10:30 7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式 3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式 缴款日/起息日 7月10日/4月11日 分销期 6月19日-7月10日 上市日 一年：7月12日； 三年、五年、七年和10年：7月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变 化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单 个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)