港报社评：庆祝回归传递正能量--文汇报6月18日

香港各界庆典委员会昨日介绍今年由庆委会主办的庆祝回归16周年系列活动。回归以来，在中央大力支持和社会各界共同努力下，各方面均取得喜人成就，在回归日前后举办系列庆祝活动，具有凝聚人心、促进社会和谐、传递正能量的效果。全港各界齐心协力办好庆回归活动，以同舟共济、关爱互助之情搞好香港。

回归16年来，香港成功落实史无前例的“一国两制”，香港各方面建设都取得前所未有的成就。香港的民主、法治、自由等核心政治价值观念得到增强，香港政制稳步前行。在回归日举办大型庆祝活动，与全港市民共庆回归16年来的丰硕成果，让喜庆欢乐、分享喜悦的气氛成为香港社会的主旋律。

今年庆回归活动以“手牵手 庆回归 献爱心”为主题，传递全民参与、分享回归喜悦的理念。今年的庆回归活动连续3日在全港18区举办合共37场的系列式庆祝活动，形式多种多样、创出新猷：包括庆回归电影日、青年创业论坛等，就是要将庆祝活动渗入全港各个社区，藉回归的喜悦时刻与市民同乐，同时关心弱势社群需要，让市民真真切切地感受回归以来香港的巨大变化，体会到个人生活的改善，对个人和香港的未来发展充满信心。

香港是七百万市民的共同家园，爱护建设好这个家园所有市民责无旁贷，生活在同一屋檐下，需要全港市民为建设香港齐心协力，贡献智慧才干。狮子山下同舟共济，携手走过崎岖，只有这样才能共创更美好未来。(A04)