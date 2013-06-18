港报社评：岭大新校长首要“化敌为友”--星岛日报6月18日

候任岭南大学校长郑国汉，由于被视为“梁粉”，刚获委任，已经要面对学生酝酿9月开学后罢课的危机。外界焦点针对他曾经在去年的特首选举中，参加梁振英的造势大会。他亦被翻出他过去的言论，指他赞成为《基本法》23条在港立法。

批评者据此质疑，有阴谋论者更揣测，他是否由梁振英派来“整治”岭大一些学者，例如提出“本土论”的教员。岭大推行博雅教育，要做到“博”，就要各种政治思想兼容并包。因此，大学不应该由专制人士把持来压制言论，校长必须扞衞校内学术和言论自由，至于校长本人的政见，和其他人同样享有自由。

昨日的新校长任命谘询会，数百名学生响起抗议口号。学生的抗议目标有2个：一是不满校董会内的学生代表，在遴选新校长过程中只有观察权；其二是针对郑国汉本身，会上提出的问题，不少都是针对他的政治立场。

无论是校长还是学生，都应该有尊重对方不同政治信念的胸襟。作为校长，无论是维护自己的政治信念，还是扞衞学术自由自主，他都要表现出自信，坚守原则，不在压力下随风摆柳，才能够赢得教职员和学生的信任和尊敬。

赢取师生的信任，化解学生的敌意，将是郑国汉首要做好的要务。岭大首任校长陈坤耀，创下多与学生直接沟通的榜样。面对学生，希望代表在遴选校长时有投票权的诉求，虽然这不属于校长权力范围，但是校长仍可以充当桥梁，考虑向校董会反映。

做一个称职的大学校长，不一定要有受欢迎的政治立场，但是，化解危机和纷争的政治手腕，却不可或缺。(A06)