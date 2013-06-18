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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 09:48 BJT

台湾经济：2014年重大公共建设核列1,673亿台币，为至少10年来最低

路透台北6月18日 - 台湾经济建设委员会周一稍晚表示，委员会议通过2014年核列重大公共建设计画共1,673亿台币，经建会资料显示至少是10年以来的最低。此外，经建会表示，为维持公共建设一定规模，在额度外请增列360.7亿台币。

经建会管制考核处一位官员表示，2004-2008年政府特别编列〞五年五千亿扩大公共建设投资特别预算〞，2009-2011年这三年编列了〞四年五千亿振兴经济扩大公共建设投资计画特画〞，这令过去多年来中央政府的重大公共建设金额均达到每年两千亿以上，2009年当年甚至达到了3,398亿台币的水准。

经建会表示，2014年政府重大公共建设计画先期作业中，综合各部会所提196项公共建设计画，已完成初审及复审。

经建会表示，2014年列有预算之政府重大公共建设计画，以轨道运输526亿台币(约占31.4%)为最高，其次依序为公路370亿台币(约占22.1%)、农业建设184亿台币(约占11.0%)、教育、文化及体育共140亿台币(约占8.4%)、水资源及防洪排水共136亿台币(约占8.1%)、下水道104亿台币(约占6.2%)等。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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