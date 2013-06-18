新闻稿：中国5月70个大中城市住宅销售价格较上月上涨65个--国家统计局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京6月18日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况全文： 一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有3个，持平的城市有2个，上涨的城市有65个。环比价格上涨的城市中，涨幅最高为2.9%。 （二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有1个，上涨的城市有69个。5月份，同比价格上涨的城市中，涨幅最高为15.5%，涨幅比4月份回落的城市有1个。 二、二手住宅价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有3个，持平的城市有3个，上涨的城市有64个。环比价格上涨的城市中，涨幅最高为1.7%。 （二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有3个，上涨的城市有67个。5月份，同比价格上涨的城市中，涨幅最高为12.8%，涨幅比4月份回落的城市有5个。（完）
（参看更多细节点选国家统计局网站here） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。