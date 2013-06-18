更新版 1-中国公开市场：资金困局未阻央票重现身影，明确央行收紧流动性之心

* 资金紧张央行续暂停正回购，但坚持央票操作

* 央票地量发行明确体现央行收紧流动性之心

* 年中时点等因素，市场对短期资金预期谨慎 (新增交易员评论和更多细节)

路透北京6月18日 - 面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。

整体观察，今日公开市场呈小幅净投放格局，规模250亿元，不过这对于持续多日的资金旱情难成根本医治的良药。且受访者表示，考虑年中时点日益临近，以及未来一段时间外汇占款情况的不确定性等因素，市场对短线资金面预期谨慎。

“继续暂停正回购但是央票地量发行，其实央行不是要对资金面造成什么实质影响，就是释放一个信号，我不会放松的，大家月底该准备就准备。”上海一银行交易员称。

北京一券商分析师并补充道，央票的中标收益率仍然持稳，只是少量发行，所以“央妈就是表个态吧！”此外，从央行的角度可能是观察到当前流动性紧张并非整体性的，而是结构性的，所以希望通过市场来调整平衡。

官方媒体金融时报周一报导也表示，多方消息显示，鉴于当前的资金紧张是结构性的，存量流动性依然处于高位，货币当局并不愿大规模“放水”。银行体系的流动性紧缺，将通过公开市场操作予以平衡，少数因自己的商业行为而造成的流动性紧绷，则交由市场自行调节解决。

中国人民银行公告显示，今日进行的20亿元三个月期央行票据，中标收益率持平在2.9089%；但并无正回购操作。

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，上周央行罕见暂停公开市场操作收手观望，当周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

上述分析师并提到，考虑年中时点日益推进，未来一段时间外汇占款情况的不确定性等等因素，市场对短线资金预期谨慎。

中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。

而本已紧绷的资金除了要应对本月底的理财资金兑付缺口外，还有即将来自6月底起中国四大行陆续出现的分红购汇需求。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善。作为货币市场风向标的七天期质押式回购 在端午节假期后仍徘徊高位，今日早盘最新加权平均利率报6.7977%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 20

（周四） 待定 央票到期 180 正回购到期 140 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)