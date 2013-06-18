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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 09:40 BJT

****《港报快速浏览》--6月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：网络保安具战略价值，政府应助民间防“老大哥”--明                  
 报                                                           
 港报社评：英美棱镜下现形G8峰会蒙阴影--信报                                  
 港报社评：庆祝回归传递正能量--文汇报                                        
 港报社评：岭大新校长首要“化敌为友”--星岛日报                              
 港报社评：斯诺登风暴，美国急北京不急--经济日报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：欧罗竟成避险工具--信报                                        
 港报财经评论：资金仍紧张，后市不乐观--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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