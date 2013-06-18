金属期市：伦铜小涨但交投谨慎，市场静待美联储会议结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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期铜上周收跌将近2%，为4月中以来最大单周跌幅。
上海期货交易所主力10月期铜合约 跌0.1%报每吨51,660元人民币。
金属价格一直呈现窄幅波动，等待周三美联储货币政策会议结束。美联储主席贝南克已经表示，若经济显示改善迹象，联储可能在未来几次会议上决定放慢每月850亿美元的债券购买步伐。
LME库存MCUSTX-TOTAL跳增1.14万吨，投资者预期今年供应料过剩，这限制铜价升幅。
铝价格周一走势动荡，有数据显示LME铝库存MALSTX-TOTAL增加5.96万吨，总库存达到创纪录的528万吨。(完)
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(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。