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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 09:47 BJT

金属期市：伦铜小涨但交投谨慎，市场静待美联储会议结果

期铜上周收跌将近2%，为4月中以来最大单周跌幅。

上海期货交易所主力10月期铜合约 跌0.1%报每吨51,660元人民币。

金属价格一直呈现窄幅波动，等待周三美联储货币政策会议结束。美联储主席贝南克已经表示，若经济显示改善迹象，联储可能在未来几次会议上决定放慢每月850亿美元的债券购买步伐。

LME库存MCUSTX-TOTAL跳增1.14万吨，投资者预期今年供应料过剩，这限制铜价升幅。

铝价格周一走势动荡，有数据显示LME铝库存MALSTX-TOTAL增加5.96万吨，总库存达到创纪录的528万吨。(完)

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(编译 郑茵 审校 于春红)
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