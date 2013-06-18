中国房地产：5月房价涨势续减缓，但环比和同比上涨城市仍较多--统计局官员

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京6月18日 - 针对中国周二公布的房价数据，中国国家统计局城市司高级统计师刘建伟称，随着政策效应的持续释放，5月份70个大中城市房价环比涨幅继续缩小。但也应看到，房价环比和同比上涨的城市个数仍然较多，房地产市场调控还需继续抓好政策落实。
统计局网站援引他的话称，5月份，新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数比4月份略有增加，既有房价环比上涨的原因，也有去年同月对比基数相对较低的原因。
5月份房价涨势继续减缓，主要体现在两个方面：一是环比价格上涨的城市个数减少，环比下降的城市个数增加。其中，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数均比4月份减少了2个，环比下降的城市个数比4月份分别增加了1个和2个。
二是环比涨幅收窄。其中，新建商品住宅价格环比涨幅比4月份缩小的城市有34个，福州、郑州、广州、成都的新建商品住宅价格环比涨幅缩小幅度均在0.6个百分点以上；二手住宅价格环比涨幅比4月份缩小的城市有30个。
国家统计局周二发布的全国70个大中城市住宅销售价格统计数据显示，5月份新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为65个和64个，均比4月份减少了2个；新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数分别为69个和67个，比4月份分别增加了1个和3个。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。