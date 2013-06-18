中国房地产：5月房价涨势续减缓，但环比和同比上涨城市仍较多--统计局官员

路透北京6月18日 - 针对中国周二公布的房价数据，中国国家统计局城市司高级统计师刘建伟称，随着政策效应的持续释放，5月份70个大中城市房价环比涨幅继续缩小。但也应看到，房价环比和同比上涨的城市个数仍然较多，房地产市场调控还需继续抓好政策落实。

统计局网站援引他的话称，5月份，新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数比4月份略有增加，既有房价环比上涨的原因，也有去年同月对比基数相对较低的原因。

5月份房价涨势继续减缓，主要体现在两个方面：一是环比价格上涨的城市个数减少，环比下降的城市个数增加。其中，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数均比4月份减少了2个，环比下降的城市个数比4月份分别增加了1个和2个。

二是环比涨幅收窄。其中，新建商品住宅价格环比涨幅比4月份缩小的城市有34个，福州、郑州、广州、成都的新建商品住宅价格环比涨幅缩小幅度均在0.6个百分点以上；二手住宅价格环比涨幅比4月份缩小的城市有30个。