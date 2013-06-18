台湾金融：将全面放宽本外币(含人民币)公司债发行规定，取消信评--消息

路透台北6月18日 - 两位熟悉政策进程的消息人士周二指出，台湾金融监督管理委员会将在本周预告全面放宽本外币(含人民币)公司债的发行规定，未来发行公司不再须要取得信评；而外国公司债券发行予专业投资机构认购者，不再限在海外主要交易所上市，也不再须向证期局申报，只要向台湾央行事前报备即可。

消息人士对路透表示，债券发行程序全面简化后，将可有效改善债券发行效率与成本。而台湾因近来大力推展以人民币计价的宝岛债市场，此举也将让台湾的宝岛债发行规定与香港靠拢，取得竞争的基础。

不过消息人士称，这波法令修正尚未针对开放陆资企业至台湾发债做出厘清，目前开放陆资企业至台湾发行公司债仍在研议中，不包括在此波开放项目中，但研议方向初步倾向允许陆资至台湾发行外币(含人民币)计价的公司债，但不涉开放台币债。且仅限给予专业机构投资人认购。

此举将扩大台湾公司债发行主体来源，特别是过去未在海外交易所上市的台湾海外子公司，以及未取得信评的中小型企业，此后均纳入可发行台币/外币(含人民币)公司债的范围，简化申请发行程序并将提高企业发债意愿。

此后如进一步落实开放陆资企业至台湾发行外币债，更与市场希望大型陆企至台湾扩大宝岛债市场的期待相符。以香港经验来说，陆资企业更是香港点心债的重要发行主体。

配合此次法令修正，将来在OBU(国际金融业务分行)发行公司债也将允许在柜买中心(OTC)挂牌，以促进交易透明度及流动性。