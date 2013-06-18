欧洲金融：欧元区财长将讨论银行纾困案相关自救规定

路透布鲁塞尔6月17日 - 欧元区财长周四将讨论，未来欧洲稳定机制(ESM)援救银行时，如何决定哪些债权人将承受损失，及以何种优先次序。

各国财长将考虑四种可能选项，从存款户及优先债持有人受到保护，到强迫其中部分承受损失皆有。

目前欧元区正在另外进行一项立法，称为银行复苏与处置指令(bank recovery and resolution directive，BRRD)，这项立法将自行建立一套有关倒闭金融机构的投资人承受损失的优先顺序。

在上述四种可能选项中，第一个是动用欧盟有关一国政府何时及如何援助一家银行的规定--即所谓的国家援助规定，以决定哪些人将承受损失。

第二个选项中，欧盟执委会将决定哪些人必须出资协助一家银行的重组，不过必须取得相关政府同意，同时将欧洲央行的评估列入考虑。

第三个选项中，倒闭银行的母国政府及ESM将获得权力，决定哪些债务将减记注销或转为股权，银行母国政府与ESM将以欧洲央行的评估为基础，共同达成协议。