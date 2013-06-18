台湾汇市：台币早盘主交投既有区间偏弱整理，待FED会议提供进一步指引

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月18日 - 台币兑美元 周二早盘走升。交易员认为，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决策出炉之前，市场持续弥漫观望气氛，台币早盘随亚币在既有区间偏弱整理。
汇银人士指出，在市场交投气氛谨慎下，海外出现部分短线美元空头回补，令海外无本金交割远期外汇(NDF) 美元/台币各天期折价幅度略有缩减，且韩元盘初贬幅稍稍扩大，牵动台币现汇实质交投区间偏弱，今日台币实质交投暂看在29.850-29.950元。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.858-29.898；上日则在29.865-29.890，央行上日作价收于29.972。
本地时间10:00时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值7.4分报29.898。
交易员观察市场最新动态：
* 时序逼近FED利率决策会议，市场观望气氛浓厚
* 日圆 亚洲盘初维持在94.7-95元整理
* 韩元 早盘微跌至1,127-1,129元附近盘旋
* 台股 盘初下跌0.3%，外资早盘稍有汇出
* NDF指标一个月美元/台币 报在29.881/29.905附近
* 开盘约55分钟台北外汇经纪公司成交量在1.46亿美元，交投平稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.950
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