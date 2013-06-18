台湾债市：五年公债殖利率小幅弹升，FED会议前倾向观望

美国较长期公债价格周一下滑，明日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始为期两日的货币政策会议，市场担心美联储可能更接近宣布将缩减购债，但今日交投震荡，成交清淡。

* 102/2暂看在0.98-1.99%。102/6R则在1.35-1.37%。本地时间10:17最新报价：