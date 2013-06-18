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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 10:24 BJT

台湾债市：五年公债殖利率小幅弹升，FED会议前倾向观望

路透台北6月18日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小弹，主要因市场对美联储缩减购债计划前景不安，跟随美国公债价格下跌。惟整体而言，市场观望气氛还是浓厚、成交仍然清淡。

美国较长期公债价格周一下滑，明日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始为期两日的货币政策会议，市场担心美联储可能更接近宣布将缩减购债，但今日交投震荡，成交清淡。

交易员观察市场的最新动态：

* 市场成交动能不足，成交量落入低档

* 观察十年期公债102/6期增额发行前交易，是否突破区间高点1.37%

* 五年公债102/2期成交稳定，区间盘整可能性高

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.98-1.99%。102/6R则在1.35-1.37%。本地时间10:17最新报价：

* 102/2殖利率升0.50个基点，报0.985%。102/6R 发行前交易殖利率升0.4个基点，报1.364%。

以下为最新相关报导链接：

* 《全球经济焦点》G8敦促欧洲推进银行业改革，亦要求日本继续整顿预算

* 《综述》美国房屋建筑商信心大幅提升，因经济进一步复苏

* 欧元区经济：欧洲央行管委魏德曼敦促欧元区各国持续减赤

* 韩国数据：5月PPI按年下跌2.6%，连跌10个月 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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