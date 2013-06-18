台湾债市：五年公债殖利率小幅弹升，FED会议前倾向观望

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月18日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小弹，主要因市场对美联储缩减购债计划前景不安，跟随美国公债价格下跌。惟整体而言，市场观望气氛还是浓厚、成交仍然清淡。
美国较长期公债价格周一下滑，明日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始为期两日的货币政策会议，市场担心美联储可能更接近宣布将缩减购债，但今日交投震荡，成交清淡。
交易员观察市场的最新动态：
* 市场成交动能不足，成交量落入低档
* 观察十年期公债102/6期增额发行前交易，是否突破区间高点1.37%
* 五年公债102/2期成交稳定，区间盘整可能性高
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.98-1.99%。102/6R则在1.35-1.37%。本地时间10:17最新报价：
* 102/2殖利率升0.50个基点，报0.985%。102/6R 发行前交易殖利率升0.4个基点，报1.364%。
以下为最新相关报导链接：
* 《全球经济焦点》G8敦促欧洲推进银行业改革，亦要求日本继续整顿预算
* 《综述》美国房屋建筑商信心大幅提升，因经济进一步复苏
* 欧元区经济：欧洲央行管委魏德曼敦促欧元区各国持续减赤
* 韩国数据：5月PPI按年下跌2.6%，连跌10个月 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。