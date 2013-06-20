路透专访：中国经济放缓拖累大宗商品市场，人民币升值有利进口--摩根大通业务主管

* 中国经济放缓拖累商品价格，但结束商品超级周期还需多年

* 强势人民币料提振商品买需

* 融资铜不会终结，现货铜买家将在价格低位时出现

* 投资商品还需再等待

作者 丁琦/李文科

路透北京6月20日 - 中国经济增速放缓将给大宗商品市场带来多大的影响？摩根大通 大宗商品研究及策略部全球主管柯林·芬顿（Colin Fenton）认为，中国经济增速放缓确实会拖累大宗商品，但这并不意味着一切都已结束，而是超级周期结束的开始，整个过程会延续很多年。

柯林·芬顿在接受路透专访时称，第二季度以来人民币 升值步伐加快值得关注，如果人民币持续升值，中国应会在国际市场上采购大量的商品，并囤积起来，从而为未来的消费储备足够的资源。

“个人而言，我认为中国将会出现更加坚挺的汇率，进口更多大宗商品，从而支撑商品价格，中国尽可能多地采购所需的商品符合其自身利益。”芬顿认为。

他认为，当人们看见价格涨涨跌跌，注意的往往是价格本身和中国的需求，但需要问一个简单的问题：哪些减产行动已发生或将要发生呢？实际上，价格太高会遏制需求，同样地价格太低也会令生产受限。

对于中国经济增速放缓的现实，在他看来，中国经济从很高的增速中回落是不可避免的，如此高的增速可能对于规模较小的经济体有可能实现，但对于中国这样人口巨大的全球第二大经济体而言，增速下滑是不可避免的事。但这并不是什么坏事。

他提到，中国的GDP增速从之前的9-10%回落到当前的7.5%左右，未来可能会进一步降至6.5%。

实际上，考虑到中国经济增速将放缓，摩根大通在2011年11月将全球大宗商品市场的投资级别由此前的“中性”下调至“减持”。并在2012年将高盛商品指数(GSCI)的投资评级降为低配，随后又调至中性，目前仍持中性看法。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，而进入二季度以来，工业增长疲弱的状况似乎仍未改观。

**看好中国铜需求**

最近中国政府推出打击融资贸易的措施，引发业界对融资铜可能将遏制铜买盘的忧虑，但柯林·芬顿并不这样认为。

柯林·芬顿表示，中国持续一年多的去库存化阶段正在临近结束，而有关打击融资铜会遏制当前铜买盘的看法只是幻想，真正需要现货铜的买家将等待稍低价位的出现。

他称，尽管铜矿供应步伐十年来首次加快，但中国买家还是会出手。目前在中国已经看到实物黄金的流入量升温，铜可能是下一个目标，其后还可能会有汽油和原油等商品。

“如果全世界范围内只让我做三笔交易，当前在中国买入现货铜会是其中之一，因为很明显中国的铜资源不足，肯定会很快现身国际市场买入。而且我认为这已经在发生了。”柯林·芬顿称。

根据其模型，铜的边际生产成本在每吨7,800美元附近，铜价可以很轻松地达到8,000美元或更高，一旦价格跌破7,000美元，就可能会出现非常强劲的买盘，当然在9,000美元上方，卖盘也会很大。

截至北京时间周四11：45，LME三个月期铜 报每吨6,888.50美元。沪铜主力1310合约 报每吨49,900元人民币。

今年5月以来中国监管层加大对虚假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，外管局的20号文对银行和各地外汇局提出明确的甄别要求，不仅收紧了金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。中国贸易企业人士反应，银行收紧外贸信贷和信用证融资等渠道。

针对中国外管局20号文可能引发铜贸易融资走向终结的言论，金瑞期货调研报告称，外管局新规虽然会对融资铜贸易中的转口贸易产生一定的影响，但作为主要融资模式的一般贸易基本上不会受到影响，国外投行所担心的铜融资交易给中国银行体系带来风险亦完全是“杞人忧天”。

**投资商品还需再等等**

柯林·芬顿表示，中国经济存的结构性放缓问题不容忽视，这将影响大宗商品市场，尤其是铁矿石和焦煤的价格。

对于大宗商品的前景，他认为，目前大宗商品的年化回报率在8%，未来可能会反弹至10-15%。现在是投资股票的时机，买入商品还需再等等。

他并强调，在股市的一轮非常强劲的升势结束后，肯定会有商品表现的机会。铁矿石等商品期货实际上与当前形势的关联度更高。

“我认为下一场衰退会在2017年来临，大宗商品将在2016年录得最佳表现。”柯林·芬顿称。

CME集团荣誉主席梅拉梅德此前在中国参加一个论坛时表示，未来如果整体经济形势进一步企稳，全球主要央行以谨慎合理的方式逐步撤出宽松措施，且未造成股市恶性崩跌的话，那时显然将是投资大宗商品的好机会，这可能在未来某个时候发生，市场需要耐心等待这个时机的到来。