台湾债市：RP利率平稳，企业抛汇后台币暂泊此处

路透台北6月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致平稳。货币市场整体资金相当充裕，尤其是企业台币短钱雄厚，令RP利率虽临近季底还能维持低位。

资金调度人士表示，临近季底企业抛汇换回台币，还有寿险也传出进场货币型基金，短钱暂泊货币市场。但也有证券商交易人士认为，虽然本周的RP利率大致不变，但下周还是有利率走高的可能，值得关注。

“ 下周季底赎回的因素会比较明显，会有一些影响。”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，均与上日相似。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，与上日的区间相似。