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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 16:37 BJT

表格：英国5月CPI较前月增长0.2%，较上年同期增长2.7%

路透伦敦6月18日 - 英国国家统计局周二公布，

* 5月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.2%，较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.6%)

* 5月零售物价指数(RPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升3.1%(预估为按年增长3.1%)

以下为详细数据：

5月 4月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.2 0.2 0.1

较上年同期%　　　 2.7 2.4 2.6

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.4 0.1

较上年同期% 2.2 2.0

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.2 0.3 0.2

较上年同期%　　　 3.1 2.9 3.1

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.2 0.2 0.2

较上年同期%　 3.1 2.9 3.1(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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