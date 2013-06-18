表格：英国5月CPI较前月增长0.2%，较上年同期增长2.7%

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透伦敦6月18日 - 英国国家统计局周二公布，
* 5月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.2%，较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.6%)
* 5月零售物价指数(RPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升3.1%(预估为按年增长3.1%)
以下为详细数据：
5月 4月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.2 0.2 0.1
较上年同期% 2.7 2.4 2.6
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.4 0.1
较上年同期% 2.2 2.0
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.2 0.3 0.2
较上年同期% 3.1 2.9 3.1
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.2 0.2 0.2
较上年同期% 3.1 2.9 3.1(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。