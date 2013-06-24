《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(6月17日-21日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院召开常务会议称，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。 --在房地产调控新政出台后，中国楼市渐入平稳期，近两月房价涨势略有缓和，而资金充沛的开发商则开始布局新一轮投资，令土地市场渐升温。路透根据统计局公布资料测算，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6%，为连续第五个月上升；环比则连续12个月上涨，涨幅为0.9%。 --中国5月实际使用外资(FDI)连续第四个月保持同比正增长，预计未来吸引外资规模还将保持平稳。不过商务部预期受人民币升值和外需不振冲击，中国外贸形势依然比较严峻。商务部公布，5月全国实际使用外资金额92.56亿美元，同比增长0.29%，为连续第四个月实现正增长；1-5月累计实际使用外资金额为475.95亿美元，同比增长1.03%。

--中国今年一季度国际收支稳居“双顺差”格局，显示海外资金在国内经济复苏、国外宽松货币环境的“里应外合”之下，于一季度持续流入境内，成为当时人民币升值的主要推手。预计经常和资本项目顺差可能将贯穿2013全年。外管局将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。

--中国金融领域的潜在风险值得警惕。中国央行发布报告要求，加强对金融创新和业务发展中潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线；并要进一步优化资源配置，加强存量信贷资产结构调整。

--内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

--中国国家发改委重申改革重要性。发改委主任徐绍史表示，要抓紧落实好已经出台的各项改革措施，不失时机地推出一些新的改革举措，准确把握今年改革工作的着力点。 --中国1-5月全国国有及国有控股企业累计实现利润总额8,841亿元人民币，同比增长6.5%，增速较1-4月的5.3%回升。

--中国证券报报导，国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松近日表示,中国经济在目前的水平站稳是大概率事件，而在当前压缩产能阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松信号,中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。

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--中国新股IPO（首次公开发行）暂停已超过七个月，不少在审企业对上市融资“如饥似渴”。两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。

--甫出炉的中国5月份银行代客结售汇数据，进一步体现外管局20号文正使市场外汇需求上升。当月代客售汇环比增幅几乎是结汇增幅的一倍，令同期代客结售汇顺差一如预期自上月343亿美元回落近半至172亿美元，并与当月新增外汇占款降至669亿元人民币规模这一趋势相符。

--中国银监会主席尚福林日前表示，要注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。

--中国人民银行副行长潘功胜表示，要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，进一步扩大民间资本参与金融的力度，构建市场经济下应有的政银关系。 --消息人士透露，中国银监会近期下发通知要求国内银行业要采取名单制管理、资质信用评级、分级管理与授信等多种措施，切实防范来自小贷、典当行、民间融资等机构或行为的外部风险的传染。

--香港金管局表示，对于可能的指标利率操纵案的调查，已经囊括保护汇丰在内的一些银行。去年12月香港金管局表示，正在调查瑞银<UBSN.VX >提交香港银行同业拆息(Hibor)数据方面可能存在的不当行为

--中国四大国有银公告称，接到股东中央汇金投资有限责任公司通知，近日已在二级市场增持公司A股股份。公告并称，汇金拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持公司股份。 --汇金还在二级市场购入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。

--中国保监会近期下发征求意见稿，明确提出人身险公司可以通过使用再保险来改善偿付能力，具体包括“年度可续保、共保和修正共保”这三种形式，从而可能为中国保险公司新增一条资本补充途径。

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--迫于生态环境恶化的严竣形势，中国首度将PM2.5作为考核地方政府的硬性指标 ，同时明确提出提前一年强制完成淘汰钢铁、水泥等十二五期间的落后产能，而更多的配套政策亦会陆续而出。

--中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 公布，收购雅士利国际 全数股权，作价约114亿港元。此将有助于蒙牛增强其婴幼儿配方奶粉板块。完成收购后雅士利国际将成为蒙牛全资附属公司，并在股东同意下得以撤销上市地位。

--中国石化集团旗下S上石化 、S仪化 股权分置改革方案再修改，两家公司周四发布股改协商结果公告，将方案中的对价安排由全体非流通股股东向流通A股股东每10股支付4.5股公司A股股票调整为每10股支付5股。 --中国市占率最大的果蔬汁生产商--汇源果汁集团有限公司 称，公司正与统一企业中国控股有限公司 商谈出售上海滙源食品饮料全部股权，惟双方仍未达成任何协议。

--中国大连万达宣布，将斥资16亿美元收购英国游艇制造商Sunseeker及开发一家伦敦高级酒店，这将是中国企业入主全球豪华品牌趋势的最新案例。 --中国钢铁工业协会网站刊登分析指出，随着国内钢铁产量的下降，供大于求状况有所缓解，钢材价格接近底部，后期将呈低位波动运行态势。

--或许开始为奉行自由市场的资本主义击鼓而庆还为时过早，但是有迹象显示中国正在逐渐抛弃控制铁矿石市场的尝试。就在指责铁矿石巨擘操纵价格仅三个月后，中国计划放弃十年之久进口资质机制，此举或剔除市场中的代理商，降低钢企成本并提高透明度。