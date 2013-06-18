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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 16:42 BJT

表格：英国5月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长1.2%

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 5月 4月 预估值

较上月(变动%) 持平 -0.2(-0.1) 持平

较上年同期(变动%) 1.2 0.9 (1.1) 1.4

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 持平 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 0.8 0.7 (0.8) 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.3 -2.3 (-2.3) 持平

较上年同期(变动%) 2.2 -0.1 (-0.1) 2.5

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.1 -0.4 (-0.6)

较上年同期(变动%) 1.9 1.2 (1.0)(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
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