表格：英国5月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长1.2%

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 5月 4月 预估值
较上月(变动%) 持平 -0.2(-0.1) 持平
较上年同期(变动%) 1.2 0.9 (1.1) 1.4
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 持平 (0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 0.8 0.7 (0.8) 0.9
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.3 -2.3 (-2.3) 持平
较上年同期(变动%) 2.2 -0.1 (-0.1) 2.5
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.1 -0.4 (-0.6)
较上年同期(变动%) 1.9 1.2 (1.0)(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。