更新版 1-新债招标：中国国开行增发福娃债定位低于预期，受助于缴款日跨半年末等因素

* 国开行五期增发债定位均低于预期

* 一年品种偏低幅度更为明显

* 受助于缴款日跨半年末、发行规模调降等因素

* 二级市场反应冷淡 (新增市场评论及更多细节)

路透上海6月18日 - 中国国家开发银行 周二第四次增发今年18-22期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，五期债定位均低于预期，且整体投标倍数较高，受助于缴款日跨半年末、发行规模调降以及承销商冲量以应对考核压力等因素。

市场人士指出，由于本次增发债缴款日在7月，届时资金的紧张局面或有所缓和，短债面临的压力料将减轻，因此今日一年品种中标收益率偏低更为明显；尽管本次新债发行情况较为理想，但二级市场反应冷淡，走势仍偏弱。

业内人士透露，国开行上午招标的一、三、五、七及10年五期固息债，中标(加权)收益率分别为3.5405%、3.8924%、4.0001%、4.0642%和4.1358%，均低于此前预期均值。

北京一银行交易员表示，“缴款在7月，发的量小，半年(末承销商)冲排名，拿奖励手续费，就这么回事儿。”

本次具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年 中标收益率 3.5405% 3.8924% 4.0001% 4.0642% 4.1358% 预测均值 3.69% 3.93% 4.04% 4.12% 4.18% 边际中标收益率 -- 3.9069% 4.0182% 4.0882% -- 投标倍数 3.26 4.36 5.11 2.66 3.27

上海一银行交易员谈到，本次增发债不用在月内缴款，这在近期发行的新债中比较少见，而很多机构对于下月初例行调准后资金面有所缓和仍抱有希望，加上国开行临时调降了本次发行量，令机构参与投标较为踊跃。

国开行昨日公告称，根据近期市场情况，将调整本次增发债发行上限，除一年期发行量维持40亿元人民币外，三、七、10年期品种发行量各调降10亿元，五年品种调降20亿元，发行总量上限减少50亿元，至不超过250亿元。

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.5530%、3.9400%、4.0411%、4.0963%和4.2005%。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日、5月14日和5月28日进行了三次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15%

首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095%

二次增发加权中标收益率 3.1542% 3.6789% 3.8642% 3.9823% 4.0889%

三次增发加权中标收益率 3.1565% 3.6812% 3.8431% 3.9710% 4.0739%

国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：

第18-22期债第四次增发

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、40亿元、40亿元

70亿元和60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 6月18日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月10日/4月11日

分销期 6月19日-7月10日

上市日 一年：7月12日；

三年、五年、七年和10年：7月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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