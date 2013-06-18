德国数据：6月ZEW投资者信心连续第二个月上升，德国经济步入复苏轨道

路透德国曼海姆6月18日 - 周二公布的一份调查显示，德国分析师和投资者信心6月连续第二个月上升，暗示德国经济在经历了2012年的低迷后步入复苏轨道。

智库ZEW月度调查显示，6月德国经济景气判断指数从5月的36.4升至38.5，高于路透调查分析师给出的预估值38.1。

ZEW表示，本次调查访问了257位分析师和投资人，调查时间为6月3日至6月17日。

6月ZEW现况指数降至8.6，预估为9.5，5月为8.9。(完)