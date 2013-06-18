德国数据：6月ZEW投资者信心连续第二个月上升，德国经济步入复苏轨道

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透德国曼海姆6月18日 - 周二公布的一份调查显示，德国分析师和投资者信心6月连续第二个月上升，暗示德国经济在经历了2012年的低迷后步入复苏轨道。
智库ZEW月度调查显示，6月德国经济景气判断指数从5月的36.4升至38.5，高于路透调查分析师给出的预估值38.1。
ZEW表示，本次调查访问了257位分析师和投资人，调查时间为6月3日至6月17日。
6月ZEW现况指数降至8.6，预估为9.5，5月为8.9。(完)
(编译 侯向明; 审校 田建华)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。