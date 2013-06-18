《全球市场》亚股下滑，即将举行的美联储会议牵动投资者神经

“美联储可能强调其刺激经济的承诺，并暗示任何缩减计划都并不意味着收紧流动性，”日本一家大型投资机构的一名高管说。

八国集团(G8)周一向欧元区施压，要求其加紧建立银行业联盟，同时也敦促日本在央行施行大规模刺激政策后，继续推进结构性改革和其他措施来应对预算赤字问题。

G8声明称，尽管美国、欧洲和日本实施的政策行动已降低了下行风险，但全球经济前景仍然疲软。