《全球市场》亚股下滑，即将举行的美联储会议牵动投资者神经

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“美联储可能强调其刺激经济的承诺，并暗示任何缩减计划都并不意味着收紧流动性，”日本一家大型投资机构的一名高管说。
八国集团(G8)周一向欧元区施压，要求其加紧建立银行业联盟，同时也敦促日本在央行施行大规模刺激政策后，继续推进结构性改革和其他措施来应对预算赤字问题。
G8声明称，尽管美国、欧洲和日本实施的政策行动已降低了下行风险，但全球经济前景仍然疲软。
美国原油期货 小涨0.1%至每桶97.84美元。布兰特原油期货 亦涨0.1%至105.53美元。(完) (编译 梁睿雪/石冠兰/杜明霞/戴素萍/侯向明; 审校 徐文焰/李爽/王洋/李春喜/许娜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。