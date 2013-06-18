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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月18日

路透6月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种         最新库存         变动
   铜           632,150       +2,675
   锡            14,385         +180
   铅           189,050       -3,550
   锌         1,081,575       -2,200
   铝         5,348,150      +68,725
   镍           185,748       +2,124
 铝合金          69,140         持平
 NASAAC         115,500         -120
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据       库存分布             品种   库存数据       库存分布
 种                                                            
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅   MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡   MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                 
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                                                                 
                                                               
 
 (编译 田建华 审校 王兴亚)
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