东京汇市：美元兑日圆徘徊在两个月低位上方，澳洲央行公布记录后澳元下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3354 1.3367 -0.10 +1.21 1.3194 美元/日圆 94.79 94.49 +0.32 +9.28 86.74 欧元/日圆 126.58 126.30 +0.22 +10.59 114.46 美元/瑞郎 0.9228 0.9225 +0.03 +0.80 0.9155 英镑/美元 1.5702 1.5718 -0.10 -3.38 1.6251 美元/加元 1.0183 1.0182 +0.01 +2.64 0.9921 澳元/美元 0.9506 0.9545 -0.41 -8.53 1.0393 新西兰元/美 0.7977 0.7993 -0.20 -3.69 0.8283 元 澳元/日圆 90.110 90.190 -0.09 -0.02 90.130 新西兰元/日 75.610 75.530 +0.11 -46.31 140.820 圆 英镑/日圆 148.83 148.52 +0.21 +5.69 140.82 澳元/新西兰 1.1911 1.1934 -0.19 -5.02 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。