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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 11:29 BJT

东京汇市：美元兑日圆徘徊在两个月低位上方，澳洲央行公布记录后澳元下跌

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3354    1.3367     -0.10     +1.21    1.3194
 美元/日圆                      94.79     94.49     +0.32     +9.28     86.74
 欧元/日圆                     126.58    126.30     +0.22    +10.59    114.46
 美元/瑞郎                     0.9228    0.9225     +0.03     +0.80    0.9155
 英镑/美元                     1.5702    1.5718     -0.10     -3.38    1.6251
 美元/加元                     1.0183    1.0182     +0.01     +2.64    0.9921
 澳元/美元                     0.9506    0.9545     -0.41     -8.53    1.0393
 新西兰元/美                   0.7977    0.7993     -0.20     -3.69    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     90.110    90.190     -0.09     -0.02    90.130
 新西兰元/日                   75.610    75.530     +0.11    -46.31   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     148.83    148.52     +0.21     +5.69    140.82
 澳元/新西兰                   1.1911    1.1934     -0.19     -5.02    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
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 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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