更新版 1-台湾金融：全面放宽公司债发行规定，但陆企发行宝岛债仍未底定

* 公司债发行全面取消信评

* 将投资人分级为专业机构及一般散户

* OBU发行公司债可公开挂牌

* 研议开放陆资企业发行外币债 (新增细节及评论)

路透台北6月18日 - 台湾努力冲刺债券市场发展，即将全面放宽公司债的发行规定，而首个受惠的将是近来大力推动的宝岛债。虽然法令修正后，下半年宝岛债市场规模和深度都可望进一步延伸，然而陆资企业能否至台湾发债尚未底定，仍让市场是否蓬勃存有隐忧。

台湾金管会官员指出，该会将于本周四赴行政院报告〞促进债券市场发展〞规划及内容，而在此前后，金管会即将预告修正本国人及外国人募集与发行有价证券处理准则，重点包括将来发行台币/外币(含人民币)公司债时不再须要取得信评，以及大幅简化由外国人发行公司债给予专业投资人认购的程序。

不过消息人士称，这波法令修正尚未针对开放陆资企业至台湾发债做出厘清，目前开放陆资企业至台湾发行公司债仍在研议中，不包括在此波开放项目中。但研议方向初步倾向允许陆资至台湾发行外币(含人民币)计价的公司债，但不涉开放台币债。且仅限给予专业机构投资人认购。

〞法令修改的重点就是简化、方便及分级。〞一名熟悉政策进程的金管会官员指出。

此举将扩大台湾公司债发行主体来源，特别是过去未在海外交易所上市的台湾海外子公司，以及未取得信评的中小型企业，此后均纳入可发行台币/外币(含人民币)公司债的范围，简化申请发行程序并将提高企业发债意愿。

不过上述官员表示，由于台币公司债的发行早已步上轨道，虽然修正有助容纳更多发行主体，但市场长期例行的发债应不受太大影响；但在外币公司债的部分，特别是宝岛债，由于行政流程更简便，可以有效改善发行的效率和成本。

而台湾因近来大力推展以人民币计价的宝岛债市场，此举也将让台湾的宝岛债发行规定与香港靠拢，取得竞争的基础。

香港点心债的发行不须要取得信评，且发行流程简便，使得台湾业界不断反应台湾法令应与香港接近。

**专业投资机构认购宝岛债面额100万人民币起跳**

两位熟悉政策进程的消息人士周二指出，金管会此次修正法令的重点包括：未来发行公司不再须要取得信评；而外国公司债券发行予专业投资机构认购者，不再限在海外主要个交易所上市，也不再须向证期局申报，只要向台湾央行事前报备即可。

相对外国公司发行程序较为简便，台湾本地公司发债虽有简化，但仍采申报生效制。

不过基于投资人分级的精神，且台湾债券市场的散户认购者仍多，虽然法令修正大幅放宽给予专业机构投资人的公司债发行程序，但对散户发行的债券将维持既有规定，不但需要信评，外国公司也须要在海外的主要交易所上市。

如此一来，发行公司在发债初期即需决定其认购者，以适用不同的行政程序。

以人民币计价宝岛债为例，区分专业机构投资人及一般投资人的门槛为债券面额100万元人民币以上。

此外，发行公司若决定要在柜台买卖中心(OTC)挂牌交易，则适用OTC修正后的挂牌要求，也同样区分投资人等级，予一般散户认购的债券挂牌仍须取得信评。

相关法令修正后，可望把台湾企业在海外的子公司纳入发行对象，投资人投资时因投资境外公司利息所得不用分离课税10%，而是纳入海外所得最低税负20%课征，与投资香港点心债相同，希望吸引此前在香港发债的台湾企业海外子公司回台湾发行。

此前台资企业中租迪和 、日月光 及永丰余 等均透过海外子公到香港发行点心债，筹措人民币资金。

消息人士此前指出，只要台湾取消信评规定，台资中国方便面及饮料大厂--统一企业中国 正积极考虑最快于下半年加入发行宝岛债行列，以因应该公司今年在中国扩厂的资本支出需求。

消息人士指出，虽然在外国人募发准则中，并未排除陆资企业发债的可能，但允不允许陆资企业发债，属于政策面的认定，须要行政院各部会协调是否在法令中正面表列，或不须修正规定而以解释放行，均有讨论空间。其上路时程目前尚难确定。

不过此后如进一步落实开放陆资企业至台湾发行外币债，更与市场希望大型陆企至台湾扩大宝岛债市场的期待相符。以香港经验来说，陆资企业更是香港点心债的重要发行主体。

配合此次法令修正，将来在OBU(国际金融业务分行)发行公司债也将允许在柜买中心(OTC)挂牌，以促进交易透明度及流动性。