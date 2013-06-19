中国社会:万豪酒店集团捐款500万元予姚基金,并称其运作透明

路透上海6月20日 - 国际知名酒店集团--万豪国际集团 周三宣布捐款500万元人民币予中国退役篮球明星姚明发起成立的慈善公益基金--姚基金，并盛赞姚基金的运作透明度高。而姚明亦坦言，公益基金取得成功的关键是其行动，而非个人名声。

在郭美美事件后，外界对中国红十字会等老牌社会公益组织的运作不透明批评渐多，信任度下降。此次万豪集团与姚基金的合作协议为期三年，万豪集团将用这笔捐款在中国西南地区建立三所希望小学，并支持明后两年的姚基金希望小学篮球季活动。

万豪国际集团亚太区总裁高思盟指出，“姚基金透明性做的很好，这是万豪集团愿意支持姚基金的重要原因。”

姚基金是在中国青少年发展基金会架构下设立的专项慈善公益基金。自2008年发起成立以来，姚基金已在国内贫困地区先后援建了15所希望小学，并每年举行帮助贫困地区青少年学习篮球的“篮球季”活动，2012-2013年期，有近七万人次的青少年参与该项目。

姚明周三出席新闻发布会，并在现场“秀”起拿手的投篮技术，为整场公益新闻会助兴募捐。

“对于公益基金，最重要的是我们做了什么，而不是谁建立的。”他在会后接受采访时指出，“（公益基金）有没有效果，是一切解决方法的源头，做好了，赞助自然而然会来的。”

在被问及近期他主要精力投向哪儿时，他风趣地回答道,“最近在忙考试。”在一番追问后，他含糊地回应，上课、球队及慈善事业各占去他三分之一的精力和时间。

姚明在美国休斯敦火箭队效力时，曾七次入选美国国家篮球协会（NBA）全明星队，是世界最知名的华人运动员之一。在2011年7月宣布退役后，他目前正在上海交通大学安泰经济与管理学院就读本科生，同时他亦是上海大鲨鱼篮球俱乐部的老板。

高思盟还指出，姚明的努力方向和信念与万豪国际集团的核心价值非常一致。万豪计划未来几年内在中国的酒店数倍增至140多家酒店，而姚明是中国最受欢迎的运动员之一，是万千中国青少年的楷模，因此此次与姚基金的合作，相信一定会取得成功。