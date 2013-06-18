《KEMP专栏》美国页岩油迫使沙特调整油价

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
这两种沙特原油品级都含有大量沥青质及其他高分子物质，无法用于汽油、柴油及航煤。因此渣油必须进一步经过成本昂贵的加工程序，或是赔钱卖出用于舖路，或是由于船用燃料及工业锅炉。
Arab Medium和Arab Heavy 的含硫量也是布兰特的七倍，镍及钒的含量也高出许多，而这两种成份都会减弱炼油催化剂的活性。这也大幅提高了加工的难度及成本。
**价差**
2008年之前，由于对汽油及柴油含硫量的规范日益严格，炼厂纷纷抢购轻质低硫原油作为炼油原料。
当时，全球所有闲置产能都在沙特手上，但全是位于只能生产较重质及含硫量较高原油的油田。
取得轻质低硫原油的难度提高，造成Arab Light升水上扬，而Arab Medium及Arab Heavy等密度较高及含硫量较高的品级，则以贴水卖出，反映出这类原油提炼难度较大的因素。
到2008年年中时，Arab Heavy卖给亚洲炼厂的价格，比起Arab Light每桶便宜8美元以上，到6月时，价差曾短暂触及10美元。
2009年经济衰退时，各种原油的需求大幅下滑，重创了价差水准。到2010年及2011年初，随着全球经济复苏，价差开始再度出现。
从2011年年中起，美国页岩地层生产的轻质低硫原油产量大增，使轻质原油市场达到饱和，而亚洲及中东为提炼较重质原油而新建的炼厂，也陆续运转投产。
2012年时，美国成为在一年时间内石油产量增加最多的纪录保持国。而这些新增加的石油产量几乎全是来自页岩地层的轻质低硫原油。
大幅成长的页岩油产量，逼走了相同数量的尼日利亚及阿尔及利亚轻质低硫石油进口，这些非洲原油现在转而卖到亚洲。
伊朗的石油出口受制裁措施影响而减少，导致重质高硫原油供给趋紧。
理论上，沙特阿拉伯应该能够在第三季为本国石油争取到提价，因为沙特国内的夏季高温，会带动原油消耗达到高峰，以满足发电需求，可用于出口的原油应该会最为紧俏。
但实际情况并非如此，今年来自伊拉克中硫原油、及尼日利亚与阿尔及利亚轻质低硫原油的竞争压力升高，迫使沙特在7月所有品级原油对客户提供更诱人的官方售价，以保住市场占有率。
页岩油的崛起，已经让石油输出国组织(OPEC)的中东及非洲成员国开始形成内部竞争。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 高琦/张涛)
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