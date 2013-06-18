中国债市动态：IRS及现券短端收益率继续上冲，央行坚持发央票令资金预期向淡

路透上海6月18日 - 中国银行间市场现券周二早盘现券收益率短端继续上行；交易人士指出，资金未见改善，而央行公开市场坚持发行央行票据，令机构对半年前资金预期维持紧张，现券抛压依旧。

他们并指出，场内资金面仍是结构性不平衡，高评级短期信用债场内继续有部分买盘支撑，而基于基本面判断，中长期国债收益率亦有买需，但总体抛压不减。

此外互换市场上早盘波动较剧烈，受资金紧张预期推动，IRS短端明显上行，一年Repo上行至3.98%附近，而周一尾盘时还在3.80%附近。

“外资在pay(付固定收浮动)，从周五开始的这波短端repo上行中，肯定有止损盘在里面的，但是有多少量不好估计。”上海一商业银行交易员称。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日仍不进行正回购操作,而招标发行20亿元人民币三个月期央票，中标收益率仍持平在2.9089%。