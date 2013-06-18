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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 14:56 BJT

中国金融：一季度资本和金融项目顺差901亿，较初值下修117亿--外管局

路透北京6月18日 - 中国外管局周二发布数据称，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。

外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元，这两个数字与初值相同。

经常项目中，货物贸易顺差675亿美元，服务贸易逆差275亿美元，收益顺差90亿美元，经常转移逆差15亿美元。资本和金融项目下，直接投资净流入319亿美元，证券投资净流入141亿美元，其他投资净流入425亿美元。

中国2012年国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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