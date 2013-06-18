中国金融：一季度资本和金融项目顺差901亿，较初值下修117亿--外管局

路透北京6月18日 - 中国外管局周二发布数据称，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。

外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元，这两个数字与初值相同。