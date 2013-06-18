中国金融：一季度资本和金融项目顺差901亿，较初值下修117亿--外管局

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透北京6月18日 - 中国外管局周二发布数据称，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。
外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元，这两个数字与初值相同。
经常项目中，货物贸易顺差675亿美元，服务贸易逆差275亿美元，收益顺差90亿美元，经常转移逆差15亿美元。资本和金融项目下，直接投资净流入319亿美元，证券投资净流入141亿美元，其他投资净流入425亿美元。
中国2012年国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。