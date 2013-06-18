《中国公开市场回购未到期一览表》--6月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 540亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/6/20 28 2.75 50 2013/6/25 28 2.75 120 2013/6/27 28 2.75 130 当月累计: 300 --------------------------------------------------- 2013/7/2 28 2.75 140 7/4 28 2.75 100 当月累计: 240 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆 回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包 括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行， 期限为三个月。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。