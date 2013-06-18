路透基点：工银租赁2亿美元两年期境内贷款进入一般银团阶段--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，工银金融租赁有限公司2亿美元两年期境内分期偿还贷款昨天进入一般银团阶段。
银行受邀以两个层次参贷：承贷3,000万美元或以上的银行获得218个基点综合收益和30个基点的费用，并获牵头行头衔；承贷额低于3,000万美元的银行获得215个基点综合收益和25个基点费用，并获主办行头衔。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。
此次无担保贷款的牵头行和簿记行为苏格兰皇家银行，平均年限为1.625年，并附有超额配售权。华侨银行亦为牵头行兼簿记行，在进入一般银团阶段前已承贷8,000万美元。
各银行须在本月底前作出回复。贷款筹得资金将用作一般经营资本。
一如先前报导，银行还受邀参加高级银团贷款，承贷5,000万美元的银行将获得225个基点的综合收益与牵头行兼簿记行头衔。
工银租赁为中国工商银行的全资子公司，去年12月已从摩根士丹利牵头的银团获得了3亿美元两年期境内有期贷款，利率为较LIBOR加码270个基点。该交易在去年9月首次公布时的利率为LIBOR加码325个基点。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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